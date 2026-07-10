हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा खेल: BJP, AAP और BSP को झटका; 50 बड़े कार्यकर्ता पार्टी में शामिल

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के महासचिव (संगठन) विनोद जिंटा, एचपीसीसी उपाध्यक्ष अमित नंदा, सोनिया चौहान, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, कुलदीप ठाकुर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल ने कहा कि कांग्रेस के लिए बढ़ता समर्थन राज्य सरकार की नीतियों और शासन में लोगों के विश्वास को दर्शाता है।