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हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा खेल: BJP, AAP और BSP को झटका; 50 बड़े कार्यकर्ता पार्टी में शामिल

Himachal Politics: भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित लगभग 50 लोग कांग्रेस में शामिल हो गए।
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शिमला

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Shaitan Prajapat

Jul 10, 2026

Himachal Pradesh Congress

भाजपा, आप और बसपा के 50 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए

Himachal Pradesh Congress: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा खेला कर दिया है। शिमला ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी (डीसीसी) द्वारा शुरू किए गए विस्तार अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित लगभग 50 लोग कांग्रेस में शामिल हो गए।

शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पार्टी में शामिल होने वालों में रोहरू से सेवानिवृत्त एचआरटीसी महाप्रबंधक केसी चौहान, शिमला ग्रामीण से पूर्व बीडीसी सदस्य लक्ष्मी दास, वार्ड सदस्य जय लाल नेगी और करिश्मा शर्मा के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ता शामिल थे।

कांग्रेस सरकार के शासन में लोगों का विश्वास : हरि कृष्ण हिमराल

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एचपीसीसी) के महासचिव (संगठन) विनोद जिंटा, एचपीसीसी उपाध्यक्ष अमित नंदा, सोनिया चौहान, जितेंद्र ठाकुर, पवन कुमार, कुलदीप ठाकुर और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। शिमला ग्रामीण डीसीसी अध्यक्ष हरि कृष्ण हिमराल ने कहा कि कांग्रेस के लिए बढ़ता समर्थन राज्य सरकार की नीतियों और शासन में लोगों के विश्वास को दर्शाता है।

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Updated on:

10 Jul 2026 03:04 pm

Published on:

10 Jul 2026 02:59 pm

Hindi News / National News / हिमाचल में कांग्रेस का बड़ा खेल: BJP, AAP और BSP को झटका; 50 बड़े कार्यकर्ता पार्टी में शामिल

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