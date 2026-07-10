बिहार से बाहर पैर पसार रहे चिराग पासवान, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव लड़ने की तैयारी

Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने कहा की उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने बेहद विधिवत और संगठनात्मक तरीके से शुरू कर दी है। इसके तुरंत बाद, इसी महीने के भीतर पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी।