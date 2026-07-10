बिहार से बाहर पैर पसार रहे चिराग पासवान, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव लड़ने की तैयारी

चिराग पासवान। (फोटो सोर्स : एक्स चिराग)
Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। चिराग पासवान ने कहा की उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी हम लोगों ने बेहद विधिवत और संगठनात्मक तरीके से शुरू कर दी है। इसके तुरंत बाद, इसी महीने के भीतर पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी औपचारिक रूप से शुरू कर दी जाएगी।
उत्तराखंड में लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चुनाव लड़ने के बारे में चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, उसी तरह उत्तराखंड में चुनाव लड़ने या न लड़ने पर अगले एक महीने के भीतर अंतिम और औपचारिक फैसला लिया जाएगा। हमारा विजन साफ है कि हमें देश के विभिन्न राज्यों में अपने कैडर और संगठन का विस्तार करना है।
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