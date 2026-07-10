मत पत्र पर नाम, वोट एक भी नहीं- दिलचस्प है राजनाथ सिंह के पहले लोक सभा चुनाव की कहानी

इमरजेंसी लगाने के करीब डेढ़ साल बाद, 18 जनवरी, 1977 को इंदिरा गांधी ने लोक सभा के चुनाव कराने की घोषणा कर दी। साथ ही, आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए लोगों को रिहा करने के भी आदेश दिए। मार्च में चुनाव होने थे। इसके लिए विपक्ष तरह तैयार भी नहीं था, क्योंकि उसके सारे नेता जेल में बंद थे। लेकिन, विपक्ष ने गोलबंदी शुरू की और इंदिरा गांधी को हराने के लिए कमर कस ली।