Punjab Politics: पंजाब कांग्रेस में चुनाव से पहले कलह तेज! अब बड़े फेरबदल की तैयारी? कल भूपेश बघेल से मिलेगा चन्नी गुट

बता दें कि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से अंदरूनी कलह चल रही है, अब यह लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। हालांकि, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने पंजाब में चुनाव को देखते हुए कुछ चुनिंदा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अब फिर से फेरबदल की अटकलें तेज हैं।