वियतनाम बोट हादसा: भारतीय दूतावास ने जान गंवाने वाले 15 लोगों की जारी की लिस्ट, तमिलनाडु के सबसे ज्यादा

दूतावास ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। यह घटना उस समय हुई है जब वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते साल 2025 में 7.4 लाख से अधिक भारतीय वहां घूमने गए थे। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। संभावना है कि खराब मौसम या नाव की ओवरलोडिंग वजह हो सकती है।