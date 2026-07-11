’20-30 करोड़ की बात कर जनता को गुमराह कर रहे सीएम’, उमर अब्दुल्ला के दावे को रवींद्र रैना ने बताया झूठ

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भाजपा नेता रवींद्र रैना
BJP Rejects NC MLA Bribery Claims: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के भाजपा पर विधायकों को 20-30 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच देने के आरोप को भाजपा नेता रवींद्र रैना ने पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद बताया है। रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
रवींद्र रैना ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरी तरह निराधार आरोप लगाए हैं। भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा जम्मू-कश्मीर का साथ दिया है। खुद उमर अब्दुल्ला कई बार यह बात स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन आज 20-30 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत विधायकों का नाम लेकर आरोप लगाकर वे लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं।
शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए दावा किया कि भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जम्मू क्षेत्र के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और मंत्रालय देने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भाजपा अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ने एक बंद कमरे में इस प्रस्ताव को रखा। विधायक ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें सूचित किया।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वे सोचते हैं कि इन लोगों का विश्वास इतना सस्ता है? भाजपा वाले, हमें इतना कमजोर न समझें। आपके लिए पीछे की दरवाजे से कोई एंट्री नहीं होगी। आप पीछे की दरवाजे से आगे की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। फिलहाल जनता ने आपको पीछे रखा है और आप पीछे ही रहेंगे।
मुख्यमंत्री ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि अगले तीन साल चुनावी लड़ाई भूलकर पूर्ण राज्य की लड़ाई के लिए एकजुट हों।
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