’20-30 करोड़ की बात कर जनता को गुमराह कर रहे सीएम’, उमर अब्दुल्ला के दावे को रवींद्र रैना ने बताया झूठ

शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बिना नाम लिए दावा किया कि भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जम्मू क्षेत्र के विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और मंत्रालय देने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भाजपा अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ने एक बंद कमरे में इस प्रस्ताव को रखा। विधायक ने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें सूचित किया।