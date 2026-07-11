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‘गुटबाजी के कारण हारे उत्तराखंड और पंजाब’, कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी नसीहत

पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने गुटबाजी पर बड़ा बयान दिया है। जानें उन्होंने क्या कुछ कहा है?
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 11, 2026

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Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी नेता उदित राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी सिर्फ चुनावी हार की वजह नहीं है, बल्कि संगठन को भी कमजोर करती है। उदित राज ने कहा कि पंजाब के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इससे सबक लेना चाहिए। उनका दावा है कि पिछला विधानसभा चुनाव भी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हार गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी अध्यक्ष अपनी ही सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हों। उदित राज ने नेताओं से मतभेद पार्टी के मंच पर उठाने और गुटबाजी से बचने की अपील की है।

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Updated on:

11 Jul 2026 07:24 pm

Published on:

11 Jul 2026 07:24 pm

Hindi News / National News / ‘गुटबाजी के कारण हारे उत्तराखंड और पंजाब’, कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी नसीहत

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