‘गुटबाजी के कारण हारे उत्तराखंड और पंजाब’, कांग्रेस नेता उदित राज ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को दी नसीहत

Punjab Congress: पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी नेता उदित राज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी सिर्फ चुनावी हार की वजह नहीं है, बल्कि संगठन को भी कमजोर करती है। उदित राज ने कहा कि पंजाब के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इससे सबक लेना चाहिए। उनका दावा है कि पिछला विधानसभा चुनाव भी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हार गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी अध्यक्ष अपनी ही सरकार के हर फैसले का विरोध कर रहे हों। उदित राज ने नेताओं से मतभेद पार्टी के मंच पर उठाने और गुटबाजी से बचने की अपील की है।