राहुल गांधी का ‘कंप्रोमाइज’ शब्द अब पंजाब कांग्रेस में बना मुद्दा, सुखजिंदर सिंह रंधावा बोले- ‘कांग्रेस को बोलने वाला नेता चाहिए, समझौता करने वाला नहीं’

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने रंधावा के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता पर सवाल उठाया जा रहा है तो उसका नाम भी बताया जाना चाहिए। वड़िंग ने कहा कि कौन समझौता है, क्या उसने कोई नाम लिया है, अगर नहीं, तो आप लोग मुझ पर क्यों उंगली उठा रहे हैं। हमें अपनी पार्टी में किसी स्लीपर सेल या समझौता नेता की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि वह रंधावा से सहमत हैं कि पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन दोनों नेताओं के बीच मतभेद जल्द सुलझ जाएंगे।