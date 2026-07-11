‘या तो सबूत दें या फिर माफी मांगें’, उमर अब्दुल्ला के खरीद-फरोख्त वाले आरोप पर भड़के BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को बिना नाम लिए आरोप लगाया कि भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक जम्मू क्षेत्र के विधायक को 20-30 करोड़ रुपये, एक मंत्री पद और पूर्ण राज्य का प्रस्ताव देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक भाजपा अधिकारी ने बंद कमरे में मेरे विधायक से कहा- हम आपको 20-30 करोड़ और एक मंत्रालय देंगे। आप हमारे साथ आ जाइए। क्या वे सोचते हैं कि इन लोगों का विश्वास इतना सस्ता है? उन्होंने भाजपा पर पीछे के दरवाजे से सत्ता हथियाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने भाजपा को पीछे रखा है और वह वहीं रहेगी।