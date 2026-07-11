Saurashtra Lion Attack: सौराष्ट्र में शेरों की दहशत, 25 दिन में 6 हमले, अब मासूम बच्चे को बनाया अपना शिकार

परिजनों ने बताया कि जब वे गेट से करीब 50 सीढ़ियां चढ़े, तो अंधेरे से अचानक एक शेर आया और पीछे से बालक मयूरसिंह चौहान पर हमला कर दिया और उसे उसके चाचा के हाथ से खींच लिया। इस घटना से तीर्थ यात्रियों में दहशत फैल गई। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के समय करीब 50 से 60 तीर्थयात्री गिरनार पर चढ़ रहे थे। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। वन विभाग की तलाशी के दौरान जंगल में बच्चे के कपड़े, जूते और शरीर के बचे हुए हिस्से मिले।