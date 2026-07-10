Ahmedabad: स्वच्छ, हरित विद्यालय मूल्यांकन में धोलका का इंगोली प्राथमिक स्कूल देशभर में अव्वल

शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल और बिहेवियर चेंज प्रोग्राम के मानकों के अनुसार विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ एवं सुविधायुक्त शौचालय, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, संचालन एवं रखरखाव, विद्यार्थियों में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा 'मिशन लाइफ' के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से जुड़ी गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। इंगोली प्राथमिक स्कूल ने सभी मानकों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया। अब एनसीईआरटी के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (सीआइईटी) द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मान समारोह में इंगोली प्राथमिक स्कूल को 'नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट' से सम्मानित किया जाएगा।