Ahmedabad: शहर के पास गोधावी में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा गुजरात का सबसे बड़ा महा वन कवच

शाह के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में शुरू अभियान के तहत कुल 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60 लाख पौधे अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन विभाग के इस मॉडल के माध्यम से लगाए जाएंगे। वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव विनोद राव के अनुसार, इस वर्ष पूरे राज्य में इस मॉडल के तहत 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। इनमें से 600 हेक्टेयर क्षेत्र केवल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विकसित होगा, जहां कुल 82 वन कवच तैयार किए जाएंगे।