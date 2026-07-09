Ahmedabad News: शहर में अब पालतू बिल्लियों का भी हुआ अनिवार्य पंजीकरण

उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक पालतू बिल्ली का ऑनलाइन पंजीकरण मात्र 200 रुपए शुल्क देकर कराया जा सकता है। इसके बाद समय पर पंजीकरण नहीं कराने वालों के लिए शुल्क बढ़ा दिया जाएगा। वर्तमान में विलंब से पालतू श्वानों का पंजीकरण कराने पर 2000 रुपए शुल्क लिया जा रहा है और भविष्य में यही व्यवस्था पालतू बिल्लियों पर भी लागू की जाएगी। उनका कहना है कि मालिकों को अपनी पालतू बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन समय रहते करवा लेना चाहिए।