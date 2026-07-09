कटोसण रोड-रणुज रेलखंड पर सीआरएस ने किया संरक्षा निरीक्षण

मेहसाणा. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के कटोसण रोड-रणुज के बीच 63 किलोमीटर लंबे रेलखंड का पश्चिम सर्कल के रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की ओर से गुरुवार को संरक्षा निरीक्षण किया गया।

शुक्रवार को भी मोटर ट्रॉली द्वारा रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। 11 जुलाई को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन स्पीड ट्रायल किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान रेलखंड पर उच्च गति से ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

निरीक्षण टीम में सीआरएस ई. श्रीनिवास, मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) प्रदीप गुप्ता, गुजरात रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक राजकुमार, महा प्रबंधक (सिविल) शिवेन्द्र कुमार, मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

1 हजार करोड़ रुपए के खर्च से पूरे हुए गेज परिवर्तन के बाद सीआरएस द्वारा इस परिवर्तित ब्रॉडगेज रेलखंड को यात्री यातायात के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इससे पूर्व ट्रैक की गुणवत्ता, सिग्नलिंग व्यवस्था, पुलों, ओवरहेड इलेक्ट्रिक (ओएचई) प्रणाली, इंटरलॉकिंग, ट्रैक फिटिंग, बैलास्ट, ओएचई की ऊंचाई सहित सभी संरक्षा मानकों का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा।