Ahmedabad: नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय आरंभ, एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक 12 से होगा शुरू

अहमदाबाद के आरटीओ बालकृष्ण सूर्यवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि यहां पर नया एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया है। यह सोमवार से शुरू किया जाएगा। इसमें फोर व्हीलर के लिए चार चरण में टेस्ट लिया जाएगा। पहला चरण रिवर्स एस, दूसरा-अंग्रेजी के 8, तीसरा-पैरेलल पार्किंग, चौथा चार ढाल का है। रिवर्स एस और अंग्रेजी 8 टेस्ट में उसमें दो बार कर्व हिट मंजूर होंगे। हर चरण में ट्रैफिक लाइट रखी गई है। उसका उल्लंघन करने पर भी उम्मीदवार को फेल माना जाएगा। हर चरण के लिए 60 से लेकर 120 सेकंड की समयावधि तय की गई है। इस अवधि में ही टेस्ट को पास करना होगा।