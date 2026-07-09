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Ahmedabad: नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय आरंभ, एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक 12 से होगा शुरू

-उपमुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री हर्ष संघवी ने किया लोकार्पण, ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल होंगी, सुविधा आधारित टेबल की व्यवस्था, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का एक साथ 26 लोग दे सकेंगे टेस्ट, वीडियो रूम बनाया, 100 लोगों के बैठने की सुविधा, 260 लोगों की क्षमता का वातानुकूलित एरिया
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अहमदाबाद

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nagendra singh rathore

Jul 09, 2026

Harsh Sanghvi

अहमदाबाद के नए आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण करने के बाद एआइ टेस्ट ट्रैक सिस्टम की जानकारी लेते उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी।

Ahmedabad. गुजरात के उपमुख्यमंत्री सह परिवहन मंत्री हर्ष संघवी ने गुरुवार को शहर के सुभाष ब्रिज के पास नवनिर्मित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को तकनीक आधारित, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। नया आरटीओ कार्यालय शुरू होने से ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाएंगी। साथ ही कार्यालय में स्थापित एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। केवल योग्य आवेदकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा।

हर सुविधा के लिए अलग काउंटर

गुजरात सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग की ओर से शहर में निर्मित यह नया आरटीओ कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहां गैर-परिवहन एवं परिवहन वाहनों से जुड़े कार्य, नए वाहनों का पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, ब्लैकलिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल/चालान शाखा, आरएमए, एएमसी टैक्स तथा कैश शाखा सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। इससे नागरिकों को एक ही स्थान पर सरल, त्वरित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध होंगी।

चार चरण में फोर व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट

अहमदाबाद के आरटीओ बालकृष्ण सूर्यवंशी ने संवाददाताओं को बताया कि यहां पर नया एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया है। यह सोमवार से शुरू किया जाएगा। इसमें फोर व्हीलर के लिए चार चरण में टेस्ट लिया जाएगा। पहला चरण रिवर्स एस, दूसरा-अंग्रेजी के 8, तीसरा-पैरेलल पार्किंग, चौथा चार ढाल का है। रिवर्स एस और अंग्रेजी 8 टेस्ट में उसमें दो बार कर्व हिट मंजूर होंगे। हर चरण में ट्रैफिक लाइट रखी गई है। उसका उल्लंघन करने पर भी उम्मीदवार को फेल माना जाएगा। हर चरण के लिए 60 से लेकर 120 सेकंड की समयावधि तय की गई है। इस अवधि में ही टेस्ट को पास करना होगा।

नए आरटीओ कार्यालय में यह सुविधा

- 260 लोगों के बैठने की क्षमता वाला विशेष क्षेत्र तैयार जो पूरी तरह वातानुकूलित

- लर्निंग लाइसेंस का एक साथ 26 लोग टेस्ट दे सकेंगें

-टेस्ट ट्रैक वीडियो रूम भी जिसमें 100 लोग एक साथ टू-व्हीलर

-फोर व्हीलर टेस्ट के तरीके, नियम का वीडियो देख सकेंगे

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Updated on:

09 Jul 2026 10:28 pm

Published on:

09 Jul 2026 10:28 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय आरंभ, एआइ आधारित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक 12 से होगा शुरू

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