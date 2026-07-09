शहर में 149 वीं रथयात्रा के दिन ननिहाल में दो स्थानों पर होगी मामेरा की रस्म

भगवान के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध सरसपुर में मामेरा की परंपरा विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। यहां स्थित प्राचीन रणछोड़राय मंदिर में पारंपरिक मामेरा की रस्म दोबारा निभाई जाएगी। मंदिर के महंत लक्ष्मणदास महाराज ने बताया कि वर्ष 1878 में रथयात्रा प्रारंभ होने के दौरान इसी मंदिर में रथयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत सत्कार किया गया था। उसी दौरान से यहीं पूजा-अर्चना, आरती और मामेरा की रस्म संपन्न होती थी।