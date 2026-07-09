रथयात्रा में पहली बार एआइ फेस रिकग्निशन, हाथियों की सुरक्षा-निगरानी को गजरक्षक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम

पूरे रथयात्रा मार्ग पर हजारों सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।बैठक में डि़प्टी सीएम ने कहा कि रथयात्रा मार्ग पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त, यातायात का सुचारु संचालन तथा आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। बैठक में रथयात्रा सुरक्षा योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने संवेदनशील स्थलों के निरीक्षण, स्थानीय सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं से किए जा रहे संवाद, असामाजिक तत्वों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने तकनीक और मानव संसाधन के बेहतर समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर बल देने के निर्देश दिए।