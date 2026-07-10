शक्तिवर्धक दवा के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सात गिरफ्तार

साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के पुलिस अधीक्षक डॉ.राजदीप सिंह झाला ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शक्तिवर्धक दवाओं के नाम से विज्ञापन करते थे। यह विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दैनिक 30 हजार रुपए तक का भुगतान करते थे। विज्ञापन देखकर जो इनसे संपर्क करता, उससे फॉर्म भरवाते थे फिर उसे डॉक्टर बनकर फोन कर दवा के बारे में समझाते और ऑनलाइन ऑर्डर लेते थे।