गिर सोमनाथ में भारी बारिश, रूपेण नदी में बाढ़, तटबंध टूटने से फंसे 250 लोगों को बचाया

मौसम विभाग ने सोमवार को आठ जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले पांच दिनों तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। समुद्र में ऊंची लहरों और तेज हवाओं के चलते सभी बंदरगाहों पर चेतावनी स्वरूप तीन नंबर के सिग्नल दर्शाए जा रहे हैं।गुजरात में सक्रिय मानसून के बीच रविवार को सबसे चिंताजनक स्थिति गिर सोमनाथ जिले के गांगड़ा गांव में देखने को मिली। रात करीब एक बजे लगातार बारिश के कारण गांव के पास बह रही रूपेण नदी में बाढ़ आ गई। इसके चलते नदी का तटबंध टूट गया। देखते ही देखते नदी का पानी नए प्लॉट क्षेत्र और ऊंटवाला रोड इलाके के मकानों में घुस गया।