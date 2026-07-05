अहमदाबाद-भावनगर हाईवे से एक करोड़ की एम्बरग्रीस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा

एसएमसी के तहत एम्बरग्रीस का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले इत्र (परफ्यूम) को बनाने में किया जाता है। यह सुगंध को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फिक्सेटिव के रूप में काम करती है। सुगंध को अधिक समृद्ध बनाती है। भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार, संग्रह और बिक्री प्रतिबंधित है, क्योंकि यह व्हेल मछली से जुड़ा उत्पाद माना जाता है। व्हेल एक संरक्षित प्रजाति है। व्हेल को भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है। एम्बरग्रीस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक कीमत होने के कारण इसकी तस्करी और अवैध व्यापार का खतरा रहता है। यदि व्यापार को अनुमति दी जाए तो व्हेल के अवैध शिकार को बढ़ावा मिल सकता है, इसलिए भारत में इसके कब्जे, खरीद-फरोख्त और व्यापार पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।