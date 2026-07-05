गुजरात के सांपों का जहर बनेगा ‘संजीवनी’, सरकार बनवा रही है ‘एंटी-स्नेक वेनम’

मोढवाडिया के अनुसार गुजरात वन विभाग ने इस कंपनी को 33.37 ग्राम भारतीय नाग (इंडियन कोबरा) का जहर, 2.67 ग्राम कॉमन करैत, 30.82 ग्राम रसेल्स वाइपर और 1.71 ग्राम सॉ-स्केल्ड वाइपर का जहर सौंपा है। कंपनी ने गुजरात के क्षेत्र-विशिष्ट एंटी-स्नेक वेनम बनाना शुरू किया है। इस वैक्सीन की पहली खेप गुजरात को जल्द ही मिलने की संभावना है।गांधीनगर स्थित गुजरात वानिकी अनुसंधान फाउंडेशन के निदेशक एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि देशभर में वन्यजीवों के हमलों में होने वाली लोगों की मौत और सांप के डसने से जान गंवाने के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। स्थानीय सांप के जहर से बना एंटी स्नेक वेनम उपचार को प्रभावी बनाता है।