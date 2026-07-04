Ahmedabad: नए पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत ने संभाला पदभार, बतौर सीपी प्राथमिकताएं गिनाईं

1997 बैच के आइपीएस अधिकारी अनुपम सिंह गहलोत ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं को बताया कि 16 जुलाई को शहर में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथयात्रा पहली प्राथमिकता है। इसके साथ शहर जिस प्रकार से विकसित हो रहा है, उससे जुड़ी चुनौतियों को हल करने को वे प्राथमिकता देंगे। इस समय ट्रैफिक बड़ी चुनौती है। 2030 में शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) होने वाले हैं। उससे पहले शहर में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में होंगे। उसे ध्यान में रखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहे इस पर फोकस करेंगे।गहलोत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लोगों को परेशान करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीति, नियमों की पालना करोगे तो फायदे में रहोगे। पुलिस थाने में ही लोगों के काम हों ऐसी व्यवस्था और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सालों से शहर में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं और अभी भी जारी हैं, उन कार्यों और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे।शहर पुलिस आयुक्त का कार्यकाल रहा संतोषजनक