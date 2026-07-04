वैश्विक सेमीकंडक्टर मैप पर चमकेगा गुजरात, दैनिक 1.50 करोड़ बनेंगी चिप

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत, जापान और थाईलैंड के इंडस्ट्री पार्टनर का यह साझा प्रतीक है। यह तकनीक भरोसा और साझेदारी का ऐसा मॉडल है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में सभी ने स्केच से स्केल तक इस पूरी फेसिलिटी को आकार दिया है। आज इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरूआत कर रहे हैं। अभी यहां हर साल 20 करोड़ चिप (सेमीकंडक्टर चिप) बनेगी। मुझे बताया गया है कि हर साल 500 करोड़ चिप तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी हर दिन डेढ़ करोड़ से ज्यादा चिप बनेगी। मुझे पक्का विश्वास है कि इसे बहुत जल्द हांसिल कर लिया जाएगा।