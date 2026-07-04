Ahmedabad: शहर में कैफे की आड़ में नशे की बिक्री का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

किराए पर लेकर कैफे बेचे जा रहे थे नशीले पदार्थसोला हाईकोर्ट थाने के पीआइ के.एन.भुकन के अनुसार गश्त के दौरान टीम को सूचना मिली कि छारोडी स्थित प्राची फार्म परिसर में संचालित एलीजियम कैफे में हर्बल फ्लेवर के नाम पर निकोटीनयुक्त तंबाकू वाले हुक्के ग्राहकों को पिलाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने कैफे पर छापा मारा। मौके पर मौजूद मिले मैनेजर विवेक शर्मा (24) से पूछताछ में पता चला कि कैफे का संचालन हर्दिक कुमार प्रजापति कर रहा है। उसने यह जगह किराए पर ली है। वही इसका प्रबंधन भी संभालता है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से सात हुक्के, सात फिल्टर, फ्लेवर से भरे डिब्बे तथा अन्य सामग्री सहित 5,950 रुपए का सामान जब्त किया है। इस मामले में कोप्ता एक्ट 2003 की धारा 7 एवं 20(2) के तहत अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की है।