गुजरात के वेरावल पोर्ट पर खतरे का सिग्नल नंबर-3, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

जलभराव के बीच कुछ छोटे बच्चे गंदे पानी में खेलते और नहाते दिखाई दिए, जिसे स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंताजनक माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द जल निकासी और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं की गई, तो संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इस घटना के बाद शहर में जलनिकासी व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है।