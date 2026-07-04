कैंसर सेल्स का खात्मा करेगी ‘ध्वनि तरंगें’! अल्ट्रासाउंड से होगा बीमारी पर प्रहार

भारत (India) दुनिया में मुंह के कैंसर (Cancer) के सबसे बड़े बोझ वाले देशों में शामिल है। गुटखा, तम्बाकू की लत से इस बीमारी के कई मामले सामने आते हैं। हालांकि अब इस बीमारी के इलाज में एक नई उम्मीद सामने आई है। इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस और एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों के अल्ट्रासाउंड से कैंसर सेल्स को चुनिंदा रूप से नष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि ऐसा करने से आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता।