हो रहा साइबर अपराध का ‘औद्योगीकरण’, ‘कंप्यूटर की रफ्तार’ से हो रहे हमले

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI - Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। हर सेक्टर में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ प्रोफेशनल कारणों से ही नहीं, बल्कि पर्सनल कारणों से भी। हालांकि इसके सिर्फ फायदे ही नहीं, बल्कि नुकसान भी हैं। जेनरेटिव एआई के उभार ने साइबर अपराधियों की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। गूगल (Google) थ्रेट इंटेलिजेंस के सीटीओ शेन हंटली के अनुसार एआई साइबर अपराध का 'औद्योगीकरण' कर रहा है। अब हैकर्स पारंपरिक फिशिंग ईमेल (जिसमें खराब व्याकरण या संदेहास्पद लिंक होते थे) के बजाय बेहद सटीक, इंसानी आवाज़ वाले एआई वॉइस कॉल, फर्जी सॉफ्टवेयर अपडेट और पूरी तरह कस्टमाइज़्ड मैसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हंटली ने बताया कि एआई कोई नया खतरा नहीं है, बल्कि यह पुराने खतरों को 'सुपरफास्ट' बनाने वाला माध्यम है। हैकर्स अब रेकी, मैलवेयर बनाने, सोशल इंजीनियरिंग और ऑटोमेटेड हमलों के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।