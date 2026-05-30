‘गाजा में बच्चों को तकलीफ होगी तो’, युद्ध के बीच UN ने इजरायल को दी लास्ट वार्निंग

इस बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) ने गंभीर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर इजरायल अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को और बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। UN के मुताबिक, गाजा पहले ही भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है, जहां लाखों लोग भोजन, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में नए सैन्य अभियान से बच्चों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।