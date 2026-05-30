‘गाजा में बच्चों को तकलीफ होगी तो’, युद्ध के बीच UN ने इजरायल को दी लास्ट वार्निंग

गाजा-इजरायल तनाव के बीच नया मोड़ (इमेज सोर्स: X यूजर imranzeemi)
UN Warning to Israel: गाजा में युद्ध विराम लागू होने के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायल लगातार सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है और अब उसने गाजा के और बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना का संकेत दे दिया है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र (UN) ने गंभीर चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि अगर इजरायल अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को और बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। UN के मुताबिक, गाजा पहले ही भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है, जहां लाखों लोग भोजन, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में नए सैन्य अभियान से बच्चों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।
वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ गई है। गाजा में जारी संघर्ष अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि एक बड़े मानवीय संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग