‘कभी भी होर्मुज पर नियंत्रण नहीं पा सकेंगे’, अमेरिका को ईरान की खुली चेतावनी

Iran-US War Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। ईरान की नई संस्था ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ (PGSA) पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है।