ईरान ने किया अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला, 5 सैनिक हुए घायल

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हमले में अली अल सलेम एयरबेस पर स्थित अमेरिकी MQ-9 Reaper ड्रोन को भी नुकसान पहुंचा है। कुछ दिन पहले भी ईरान ने अमेरिका के इसी ड्रोन को मार गिराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MQ-9 Reaper अमेरिका का सबसे खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन है। एक बेस यूनिट की कीमत करीब 30-34 मिलियन डॉलर है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह 27 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, 50,000 फीट ऊंचाई पर रहकर दुश्मन की नजर से बच सकता है और इसमें हेलफायर मिसाइलें, लेज़र गाइडेड बम और एडवांस सेंसर लगे होते हैं, जो दिन-रात निगरानी कर सटीक हमला कर सकते हैं। यह ड्रोन दूर से आतंकियों या अन्य किसी टारगेट को मारने में बहुत उपयोगी होते हैं।