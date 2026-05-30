माउंट मैककिनले से गिरे तीन पर्वतारोहियों की मौत, सिर्फ एक की बची जान

27-28 मई की रात को लातविया से सात सदस्यीय टीम वेस्ट बटरेस रूट पर चढ़ रही थी। डेनेली पास के करीब लगभग 18,200 फीट की ऊंचाई से चार सदस्य अचानक गिर गए। डेनेली नेशनल पार्क रेंजर्स ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बर्फीले मौसम की वजह से काफी मुश्किल हुई लेकिन 29 मई को एक पर्वतारोही को 17,200 फीट के बेसिन से हेलीकॉप्टर से बचाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की लाशों को ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से इसमें समय लग रहा है।