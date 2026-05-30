US Iran Deal: ‘परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी…’ युद्धविराम समझौते पर ईरान का यू-टर्न, अमेरिका को दी खुली चेतावनी

Iran Rejects US Ceasefire Claims: अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्धविराम समझौते को लेकर जारी बातचीत के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां लगातार यह दावा कर रहे हैं कि दोनों देश समझौते के करीब हैं, वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बनी है और परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं होगी।