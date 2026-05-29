‘ऑपरेशन सिंदूर’ के समय पाक का साथ देने वाले तुर्की की हवा टाइट, समुद्र में रूस ने जहाज को किया तबाह तो बौखला उठा

अगर यहां स्थिति बिगड़ी तो तुर्की की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। तुर्की ने पहले भी कई बार कहा था कि ब्लैक सी में सिविलियन जहाजों की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन अब जब खुद उनका जहाज टारगेट हुआ है तो उनकी चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने सभी पक्षों से फौरन संयम बरतने की अपील की है।