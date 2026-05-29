रुपया टूटा, सपनों पर पड़ा असर, अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों पर अचानक बढ़ा आर्थिक बोझ

Indian Students Study In US: अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों भारतीय छात्रों के लिए हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट, महंगी हवाई टिकटें, वीजा से जुड़ी अनिश्चितता और बढ़ते वैश्विक तनाव ने विदेशी शिक्षा का खर्च काफी बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 12 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या टियर-2 और टियर-3 शहरों से आती है। कमजोर होते रुपये के कारण ट्यूशन फीस, रहने और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है।