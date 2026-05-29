Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक गिरफ्तारी देने आ रहे थे अंबिकापुर, बीच सडक़ पर लेट गए समर्थक, लौटना पड़ा वापस- देखें Video

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो शुक्रवार की शाम अपनी गिरफ्तारी (Naib Tehsildar Beaten Case) देने अंबिकापुर आईजी कार्यालय आ रहे थे। उनके साथ समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उनका कहना था कि वे भी गिरफ्तारी देंगे। विधायक सीतापुर से करीब 15 किलोमीटर दूर आ चुके थे। इसी बीच रास्ते में उनके समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उसके सामने सडक़ पर लेट गए। विधायक उन्हें समझाते रहे, लेकिन वे नहीं माने। अंतत: विधायक को वहां से लौटना पड़ा। इस दौरान नेशनल हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई थी।