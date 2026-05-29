Naib Tehsildar Beaten Case: युवा आयोग के अध्यक्ष बोले- विधायक पर तो एफआईआर हो गया, टीएस सिंहदेव ने एक अधिकारी को मारा था थप्पड़, लेकिन…

अंबिकापुर। विधायक की बहन से बद्तमीजी के आरोप में नायब तहसीलदार की पिटाई (Naib Tehsildar Beaten Case) के मामले में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता अब आमने-सामने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर विधायक (Sitapur MLA Ramkumar Toppo) को नसीहत दी थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन दोनों नेताओं के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के इन बड़े नेताओं के लिए कहा कि इन्हें इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ आरोप लगने पर हमारे विधायक के खिलाफ एफआईआर हो गया। टीएस सिंहदेव ने तो अंबिकापुर के गौरव पथ पर सबके सामने एक अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था, इसके बाद उसे एफआईआर तक नहीं करने दिया गया था।