Naib Tehsildar Beaten Case: नायब तहसीलदार की पिटाई पर अब पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव का आया बयान, विधायक को दी ये नसीहत

अंबिकापुर। सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों द्वारा 27 मई की शाम राजपुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट (Naib Tehsildar Beaten Case) की गई थी। मारपीट की घटना उनकी चचेरी बहन से नायब तहसीलदार द्वारा कार्यालय में बद्सलूकी के आरोप में की गई थी। एसडीएम और नायब तहसीलदार द्वारा मारपीट का आरोप लगाए जाने के बाद विधायक की खूब किरकिरी हो रही है। इस मामले में अब छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने विधायक का नाम लिए बिना उन्हें नसीहत दी है।