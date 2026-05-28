FIR against Sitapur MLA: विधायक और उनके दर्जनभर समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नायब तहसीलदार से की थी मारपीट

अंबिकापुर। राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक से बुधवार की शाम राजापुर चौराहे पर विधायक और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। इस मामले (FIR against Sitapur MLA) में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने विधायक रामकुमार टोप्पो, यूसुफ, नाजिम, राजा, पंकज गुप्ता समेत और उनके दर्जनभर समर्थकों के खिलाफ गैरजमानती धाराओं 221, 121 (1), 191(2) तथा 132 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक की चचेरी बहन की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार के खिलाफ सीतापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक संघ इकाई सरगुजा ने इस घटना के विरोध तथा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।