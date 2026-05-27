MLA Beaten Naib Tehsildar Video: नायब तहसीलदार बोले- सीतापुर विधायक ने भी मुझे मारा, SDM ने छुड़ाया, मैंने उनकी बहन से नहीं की बद्तमीजी

अंबिकापुर। सीतापुर के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नायब तहसीलदार का कहना है कि पहले तो विधायक 20-30 समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, फिर विधायक ने भी किनारे ले जाकर (MLA Beaten Naib Tehsildar Video) मुझे मारा। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीएम ने मुझे छुड़ाया। नायब तहसीलदार रात में अंबिकापुर पहुंचे और कलेक्टर को पूरी जानकारी दी। नायब तहसीलदार का कहना है कि वे मामले में विधायक और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने उनकी बहन के साथ कोई बद्तमीजी नहीं की है। दरअसल विधायक की चचेरी बहन ने नायब तहसीलदार पर बद्तमीजी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बुधवार की शाम करीब 5.30 बजे मारपीट की यह घटना हुई।