Car Accident Video: तेज रफ्तार कार हाईमास्ट लाइट पोल से टकराई, युवती की मौत, 2 युवक रायपुर रेफर

अंबिकापुर। शहर के खरसिया चौक स्थित हाईमास्ट लाइट से एक तेज रफ्तार कार (Car Accident Video) मंगलवार की देर रात टकरा गई। हादसे में कार में सवार 1 युवती की जहां मौत हो गई, वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती दोनों युवकों के साथ रात में घूमने निकली थी, इसी दौरान यह हादसा (Car accident) हो गया। कार में एयरबैग नहीं होने की वजह से तीनों वाहन में ही फंस गए थे। युवती की मौत से उसके परिजन में मातम पसरा हुआ है।