TS Singhdev on Hunger Strike: भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर एफआईआर का कर रहे हैं विरोध

अंबिकापुर/बिश्रामपुर। सूरजपुर कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पर एफआईआर के मामले ने और तूल पकड़ लिया है। सोमवार से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से लेकर कांग्रेस के प्रदेश स्तर (Chhattisgarh Congress protest) के लगभग सभी नेता बिश्रामपुर थाने के सामने धरने पर बैठे हैं। वे एफआईआर वापस लेने की मांग कर रहे हैंं। मंगलवार की शाम पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ काफी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आंदोलन को और उग्र करते हुए रात 8 बजे से भूख हड़ताल (TS Singhdev on Hunger Strike) पर बैठ गए।