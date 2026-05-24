Road Accident: सरगुजा में सडक़ हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 को कार ने मारी टक्कर तो दूसरा लौट रहा था ससुराल से

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 मई को हुए 3 अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक युवक को कार ने जबकि दूसरे को पिकअप ने टक्कर (Road Accident) मार दी। वहीं तीसरी घटना में एक युवक पत्नी व बच्चों को ससुराल छोडक़र बाइक से लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों की अस्पताल में मौत हो गई। सडक़ हादसे में मौत से तीनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने दुर्घटनाकारी वाहन चालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।