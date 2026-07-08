Bus Crushed Policemen: बस से कुचलकर बाइक सवार प्रधान आरक्षक की मौत, अंबिकापुर के लुचकी घाट पर हादसा, पत्नी ने लगाया था फोन

अंबिकापुर। शहर के पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मंगलवार की रात अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर लुचकी घाट के पास राजधानी बस ने कुचल (Bus crushed head constable) दिया। इससे पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिसकर्मी का शव पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। बुधवार की सुबह पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि सुबह वह ड्यूटी जाने की बात कहकर घर से निकला था। रात में पत्नी ने फोन भी लगाया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। बुधवार की सुबह अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे सडक़ हादसे में उसके पति की मौत की सूचना दी।