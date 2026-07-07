Big Fraud: आरक्षक और उसकी पत्नी ने महिला से की 20 लाख ठगी, अंबिकापुर CSP का है ड्राइवर, लिए थे 30 लाख

अंबिकापुर। शहर के पटपरिया निवासी एक महिला से वर्ष 2023 में आरक्षक व उसकी पत्नी ने जमीन खरीदने के नाम पर 30 लाख रुपए उधार (Big fraud by Constable) लिए थे। उन्होंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में उनका 75 लाख का काम बकाया है, मिलते ही रुपए चुका देंगे, लेकिन रुपए लौटाने में वे आनाकानी करते रहे। महिला ने जब दबाव बनाया तो 10 लाख रुपए लौटाए। बाद में आरक्षक व उसकी पत्नी ने 10-10 लाख के चेक दिए, जो बाउंस हो गए। ठगी की शिकार महिला ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी आरक्षक व उसकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। पीडि़त महिला का कहना है कि आरोपित आरक्षक अंबिकापुर सीएसपी का ड्राइवर है।