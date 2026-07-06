Wasseypur Gangster: वासेपुर गैंगस्टर शब्बीर ने अंबिकापुर में बनाया आलिशान मकान, बसें-एंबुलेंस खरीदी, करोड़ों का खड़ा कर रखा था साम्राज्य

अंबिकापुर। वासेपुर का गैंगस्टर शब्बीर आलम (Wasseypur Gangsetr Shabbir) अपने सहयोगी जावेद के साथ 13 साल से अंबिकापुर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। इन 13 सालों में उसने अंबिकापुर में आलिशान मकान बनाया तथा 2 बस और 40 एंबुलेंस संचालन की आड़ में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसने रियल इस्टेट के बिजनेस में भी पैसा लगाया तथा शहर के खरसिया चौक के आस-पास जमीनें भी खरीदीं। अंबिकापुर में वह ऐशो आराम के साथ रह रहा था। इसी बीच झारखंड की धनबाद पुलिस को उसके अंबिकापुर में होने की सूचना मिली। 6 दिन पूर्व धनबाद पुलिस जब उसे पकडऩे मोमिनपुरा पहुंची तो स्थानीय लोगों के विरोध के बीच वह और सहयोगी जावेद फरार हो गए।