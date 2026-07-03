Snake Bite: खाट पर सो रहे 2 सगे मासूम भाइयों को करैंत सांप ने डसा, बर्तन से ढंक कर पहुंचे अस्पताल, दोनों की मौत

अंबिकापुर. सर्पदंश (Snake bite case) की दो अलग-अलग घटना में 2 सगे मासूम भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। तीनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहली घटना में 2 जुलाई की रात बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक गांव में 3 सगे भाई खाट पर सो रहे थे। आधी रात किसी चीज के काटने पर 3 वर्षीय व 9 वर्षीय 2 भाई उठकर रोने लगे। माता-पिता ने लाइट जलाकर देखा तो खाट पर करैंत साप लेटा था। जब माता-पिता ने देखा तो एक बेटे कान के पास तथा दूसरे की अंगुली में सांप द्वारा डसे जाने के निशान मिले। फिर उन्होंने सांप को बर्तन से ढंक दिया और दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे। रेफर किए जाने के बाद 3 जुलाई की सुबह दोनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में जशपुर की एक महिला को 30 जून की रात सोते समय करैंत सांप ने डस लिया था। उसकी भी इलाज के दौरान 3 जुलाई को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई।