Murder in Surguja: गैंती से ताबड़तोड़ प्रहार कर पड़ोसी की हत्या, फिर सबसे बोला- मैंने जीतू को मार डाला, अब जेल जाऊंगा

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरगीडीह में गुरुवार को हत्या (Neighbour murder) का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पड़ोसी से विवाद के बाद एक युवक ने गैंती से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर घर के सामने ही गिर गया। इधर आरोपी सबसे यह कहता रहा कि मैंने जीतू को मार दिया, अब मैं जेल जाऊंगा। इसके बाद अपने घर जाकर सो गया। इधर घायल के परिजनों को यह जानकारी लगी तो वे उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है।