Chhattisgarh Expensive Vegetable: अंबिकापुर में बिक रही छत्तीसगढ़ की सबसे महंगी सब्जी, कीमत मटन-चिकन से भी ज्यादा, जानिए इसकी खासियत

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे महंगी शाकाहारी सब्जियों की बात करें तो पुटू (Putoo) और खुखड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। शहर से लेकर गांव तक के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यह बारिश के शुरुआती दिनों में साल के जंगलों में पेड़ों के नीचे पाया जाता है। देखने में यह छोटे आलू जैसा सफेद या मटमैले रंग का होता है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। वैसे तो पुटू सरगुजा के अलावा बस्तर और जीपीएम जिले में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इन दिनों अंबिकापुर के चौक-चौराहों पर पुटू बिक रहा है। इसकी कीमत (Chhattisgarh expensive vegetable) फिलहाल 800 से 1000 रुपए तक है। नॉनवेज सब्जियों से अधिक कीमत होने के बाद भी लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं।