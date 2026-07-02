Viral Audio Case: भाजपा जिलाध्यक्ष और महापौर के वसूली वाले कथित ऑडियो की एसआईटी जांच की मांग, कांग्रेस 5 को करेगी प्रदर्शन

अंबिकापुर। मेला के लिए कलाकेंद्र मैदान आवंटन से जुड़े कथित वायरल टेलिफोनिक ऑडियो में लाखों रुपये के लेनदेन की चर्चा है। दावा है कि ऑडियो (Viral Audio) में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और महापौर मंजूषा भगत की आवाज सुनाई दे रही है। महापौर ने 22 जून को इसे एआई से तैयार ऑडियो बताते हुए आजाक थाने में शिकायत दी थी, लेकिन अब तक न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही प्रभावी जांच शुरू हुई, जबकि हमने भी कलेक्टर व एसपी से मामले की जांच की मांग की है।