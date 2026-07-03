Garlanded to Female Sarpanch: भाजपा नेता ने मंच पर महिला सरपंच को पहनाई माला, समाज ने सरपंच के पूरे परिवार का 1 साल के लिए किया बहिष्कार

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें समाज ने एक परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया है। दरअसल 10 दिन पूर्व एक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने मंच पर बैठी महिला सरपंच को माला (Garlanded to Sarpanch) पहना दी। इसका सरपंच के पति और समाज के लोगों ने विरोध जताया। इसके बाद समाज ने सरपंच के पूरे परिवार को 1 साल के लिए समाज से बहिष्कृत करने का फरमान (Boycott to society) जारी कर दिया। वहीं यह शर्त भी रखी गई कि जब तक उन्हें सामाजिक दंड नहीं मिल जाता, तब तक समाज में उनकी वापसी नहीं होगी। अब पीडि़त परिवार ने भाजपा नेता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।